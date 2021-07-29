Суд отклонил апелляцию Фургала на продление ареста: в СИЗО экс-управленец останется до октября

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался удовлетворять апелляцию на продление ареста бывшему главе Хабаровского края Сергею Фургалу, оставив его в СИЗО до 7 октября, информирует РИА "Новости".

Экс-управленец присутствовал на заседании по видеосвязи. Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры, в связи с чем заседание прошло в закрытом режиме.

Напомним, что Сергею Фургалу инкриминируют организацию убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. Главой Хабаровского края он стал после выборов 2018 года, обойдя своего соперника-единоросса.

После резонансного ареста губернатора жители края долгое время выходили на массовые протесты в его поддержку.