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Суд отклонил апелляцию Фургала на продление ареста: в СИЗО экс-управленец останется до октября

фото ЗакС политика Суд отклонил апелляцию Фургала на продление ареста: в СИЗО экс-управленец останется до октября

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался удовлетворять апелляцию на продление ареста бывшему главе Хабаровского края Сергею Фургалу, оставив его в СИЗО до 7 октября, информирует РИА "Новости".

Экс-управленец присутствовал на заседании по видеосвязи. Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры, в связи с чем заседание прошло в закрытом режиме.

Напомним, что Сергею Фургалу инкриминируют организацию убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. Главой Хабаровского края он стал после выборов 2018 года, обойдя своего соперника-единоросса.

После резонансного ареста губернатора жители края долгое время выходили на массовые протесты в его поддержку.

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