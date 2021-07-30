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Выборы 2021

Муниципал 10:16

ГИК обязал ИКМО "Ланское" повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидатов-эсеров

фото ЗакС политика ГИК обязал ИКМО "Ланское" повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидатов-эсеров

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 30 июля рассмотрела жалобы Владимира Баскакова и Дмитрия Вороновича, выдвинувшихся в муниципальные депутаты МО "Ланское" от "Справедливой России - За правду", передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

Баскаков и Воронович подали жалобу на избирком муниципалитета за отказ в регистрации в качестве кандидатов. Член Горизбиркома Олег Зацепа сообщил, что ИКМО отказала в регистрации эсерам из-за того, что они якобы не предоставили нотариально заверенные копии регистрации их партии и документы о своём выдвижении. Это опровергается самим комплектом предоставленных выдвиженцами документов, отметил Зацепа. По его словам, муниципальный избирком применил буквальный подход. 

Зацепа сообщил, что рабочая группа по жалобам предлагает отменить решение ИКМО об отказе в регистрации и предписать муниципальной комиссии не позднее чем через пять дней повторно рассмотреть вопрос о регистрации Баскакова и Вороновича с учётом выводов Горизбиркома в его решении. Члены ГИК на общем заседании поддержали это предложение. 

Напомним, в МО "Ланское" (бывшая "Чёрная речка") назначили повторные выборы по округу №2 после того, как итоги голосования 2019 года отменил суд.

София Саттарова

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