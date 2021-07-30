Лукашенко уверен, что свобода слова в Белоруссии трансформировалась в экстремизм

Белорусский президент Александр Лукашенко выступил с новым объяснением продолжающихся гонений на противников его власти, которая уже 27 лет. Оказывается, по его наблюдениям, в последнее время изменился характер критики деятельности его политического режима, что потребовало силового решения проблемы.

"Завершается системная работа по наведению порядка в информационном поле. Здесь важно понимать: мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями. Упаси Господь. Вырезать разные точки зрения - пропадет страна. Просто свобода слова, которую мы защищаем, сегодня переросла в экстремистскую деятельность", - цитирует его соображения агентство "БелТА".

Речь идет о том, что якобы не поддерживающим революцию гражданам поступают угрозы от протестующих, а некоторые оппоненты Лукашенко пытаются установить в обществе "атмосферу страха и недоверия через сфабрикованные "сливы", кибератаки и доступ к личным данным".

Напомним, что сразу после прошлогодних выборов, на которых Лукашенко насчитали 80% голосов, вышедшие на протестную демонстрацию белорусы столкнулись с беспрецедентным насилием. Десятки и сотни граждан впоследствии рассказывали об избиениях и пытках до и после задержаний и арестов. Более того, несостоявшаяся белорусская мирная революция унесла несколько жизней манифестантов.