           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:46

ЦИК попросил "Яблоко" добавить информацию о связи Пивоварова с НКО-иноагентом

фото ЗакС политика ЦИК попросил "Яблоко" добавить информацию о связи Пивоварова с НКО-иноагентом

Центральная избирательная комиссия на заседании 30 июля решила уведомить "Яблоко" о выявленных недостатках в документах кандидатов партии в Государственную Думу. Член ЦИК Наталья Бударина сообщила, что все бумаги проверялись в различных государственных органах. Минюст заявил о связи политика и кандидата от "Яблока" Андрея Пивоварова с НКО-иноагентом, сказала Бударина.

- В отношении Пивоварова Андрея Сергеевича №3, региональная группу №89, имеются сведения, что Пивоваров Андрей Сергеевич является председателем и учредителем межрегиональной общественной организации по реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов "Открытый Петербург"*, - сообщила член ЦИК.

Она напомнила, что аффилированность кандидата с НКО-иноагентом должна указываться в документах - это сделано не было. Центризбирком одобрил извещение "Яблока" о том, что партии следует внести уточнения в документы.

Напомним, Пивоваров сейчас сидит в СИЗО Краснодара. На него возбуждено уголовное дело по ст. 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации). Подробнее об этом - в материале ЗАКС.РУ. Уже находящегося под арестом Пивоварова "Яблоко" решило выдвинуть в Госдуму в составе региональной группы от Краснодара.

 

* Организация "Открытый Петербург" внесена Минюстом в реестр НКО-иноагентов

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости30 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru