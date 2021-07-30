Троих кандидатов "Зеленых" не допустили до выборов в Госдуму из-за неуказанных судимостей

Центральная избирательная комиссия Россия на заседании 30 июля приняла решение о регистрации федерального списка кандидатов в Государственную думу. Всего зарегистрировано 227 человек.

Из списка исключили пять человек. В том числе троих, которые, по словам члена ЦИК Александра Курдюмова, не указали сведения о том, что ранее были судимы. Это Денис Маров (Москва), Николай Александров (Чувашия и Марий-Эл) и Сергей Кислухин (Вологодская область).

Еще двоих кандидатов исключили на основании протокола заседания президиума центрального совета партии.