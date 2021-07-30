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Новости 15:17

Горизбирком не заверил список кандидатов в депутаты ЗакСа "Коммунистов России"

фото ЗакС политика Горизбирком не заверил список кандидатов в депутаты ЗакСа "Коммунистов России"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 30 июля отказала в заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Петербурга от "Коммунистов России". В решение Горизбиркома сказано, что партия не предоставила нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации петербургского отделения. 

Вопрос о заверении списка кандидатов от "Коммунистов России" Горизбирком планировал рассмотреть на утреннем заседании 30 июля. Тогда вопрос сняли с повестки из-за того, что партия не принесла нотариально удостоверенную копию о регистрации реготделения.

Напомним, ранее ГИК зарегистрировал списки кандидатов пяти партий: КПРФ, ЛДПР, Партии роста, "Справедливая Россия - За правду" и "Яблоко". В их документах никаких недостатков не обнаружено, сообщил член Горизбиркома Олег Зацепа.

София Саттарова

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