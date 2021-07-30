Яшин: Если придется сесть, я ни от кого бегать не буду

Политик Илья Яшин, недавно объявивший о сложении с себя полномочий главы муниципалитета "Красносельский" и переходе в ранг рядового депутата, рассказал о своем отношении к массовому преследованию оппозиции перед выборами в Госдуму и снятию с них под разными предлогами известных кандидатов. Лишившийся возможности по новой версии закона об экстремизме три ближайших года куда-либо избираться, он в настоящее время думает об иных формах политической активности, включая просветительскую. Эмигрировать он принципиально не собирается, при том что расценивает как весьма реальную перспективу попадания в места заключения.

"Если придется сесть, я ни от кого бегать не буду. Я эту дилемму для себя резрешил довольно давно, еще в 2012 году, когда было возбуждено "болотное дело". Тогда все было довольно мрачно, каждую неделю кого-то арестовывали, пресс-служба СК публиковала пресс-релизы, где называла меня в числе подозреваемых в организации массовых беспорядков", - рассказал он в интервью "Новой газете".

В том году, по его словам, уже был распечатан датированный завтрашним днем пресс-релиз СК, согласно которому его должны были отправить под стражу, о чем его предупредила знакомая из государственного информагентства. Тем не менее, заседания так и не состоялось, а Яшин до сих пор помнит удивление на лице следователя, который как будто был уверен, что за ночь оппозиционер покинет страну. Из истории девятилетней давности лидер "Солидарности" сделал выводы.

"Я бы не хотел в тюрьму, не хотел бы провести там ни одного года и дня, я бы хотел этого избежать, но бегать от них не собираюсь. Уже 20 лет занимаюсь политикой, но пока мне как-то удавалось тюрьмы. Я понимаю, что такие риски существуют, они очень серьезные, и морально я к этому готов", - резюмировал Яшин.

Напомним, что еще до какого-либо решения суда избирком отказал Яшину в регистрации на довыборы в Мосгордуму из-за якобы связанности с экстремистскими организациями, что он нашел возмутительным, поскольку официально никогда не состоял ни в одной структуре Алексея Навального.