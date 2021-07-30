КПРФ обратилась в Верховный суд из-за снятия Грудинина с выборов

КПРФ подала в Верховный суд жалобу на решение ЦИК о снятии своего представителя, экс-кандидата в президенты Павла Грудинина с сентябрьских выборов. Документ подписан бессменным лидером партии Геннадием Зюгановым. В документе он утверждает, что поступок избиркома - "необоснованный и незаконный" и ущемляет права его организации на политическое представительство. В связи с этим Зюганов просит суд аннулировать вынесенное решение ЦИК.

Ранее коммунисты уже выступали с неюридическими заявлениями о недопустимости снятия с дистанции политических конкурентов партии власти, а накануне, 30 июля, почти два десятка москвичей были задержаны на акции в поддержку Грудинина у здания администрации президента.

В июле Центризбирком, исключив директора "Совхоза имени Ленина" из федеральной части списка КПРФ и тем самым сняв политика с думских выборов, сослался на то, что у того якобы имеется незадекларированная собственность в Белизе.