В Псковской области намерены продлевать антиковидные ограничения до конца года

Ситуация с пандемией коронавируса представляется властям Псковской области таковой, что ограничительные меры неизбежно просуществуют как минимум до начала зимы. Такую позицию выразил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук, уверяя, что гражданам пока нет смысла рассчитывать на иное развитие событий.

"У нас заболеваемость выше среднероссийской. Предположить, что ситуация в течение августа улучшится настолько, что можно будет отменить ограничения, у нас нет никаких оснований. Понятно, что они будут продлеваться и в сентябре, и в октябре, и в ноябре", - цитирует слова специалиста "Псковская лента новостей".

Отметим, что псковские власти сегодня же, 30 июля, как и в Петербурге, продлили до конца лета действие своего "антивирусного" постановления. За последний месяц ежесуточно в регионе фиксируется от 110 до 150 новых заражений.