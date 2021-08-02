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Полиция хочет приостановить арест участницы Pussy Riot Флорес на время ее лечения от COVID-19 в больнице

фото ЗакС политика Полиция хочет приостановить арест участницы Pussy Riot Флорес на время ее лечения от COVID-19 в больнице

Полиция просит Зюзинский суд Москвы приостановить арест учасницы Pussy Riot Риты Флорес на время ее госпитализации с коронавирусом, передает "Медиазона" со ссылкой на главу "Апологии протеста" Алексея Глухова.

Флорес госпитализировали с коронавирусом 30 июля. За неделю до этого ее арестовали на 15 суток по ст. 19.3 КоАП (неповиновение требования полицейского). 

Теперь полиция хочет приостановить арест Флорес, чтобы после лечения в стационаре вернуть ее в спецприемник. Защита активистки намерена требовать ее освобождения от ареста.

В июне - июле полицейские проявили усиленный интерес к активистам Pussy Riot. Их неоднократно задерживали без объяснения причин, а затем арестовывали по протоколам о неповиновении полицейским или о мелком хулиганстве. После двух арестов подряд двое активистов - Александр Софеев и Вероника Никульшина - уехали из России.

 

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