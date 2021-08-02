ЦИК зарегистрировал федеральные списки "Зеленой альтернативы", Партии роста и Партии пенсионеров

Центризбирком завершил процесс регистрации списков трех политических партий, желающих участвовать в сентябрьских выборах в Государственную думу - "Зеленой альтернативы", Партии роста и "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", передает РИА "Новости".

В конечном варианте списка "Зеленой альтернативы", возглавляемом певицей Викторией Дайнеко, осталось 214 человек. Двух кандидатов ЦИК снял с выборов из-за неуказанной судимости. Ранее от партии также зарегистрировали 32 одномандатника.

Ведомый общественным деятелем Ксенией Безугловой федеральный список Партии роста составил 287 человек: избирком снял троих по причинам, связанным с судимостью кандидатов.

В списке "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" по итогам регистрации осталось 277 кандидатов. Одного из них тоже пришлось исключить из-за непрописанной судимости. Общефедеральную часть списка возглавляет лидер партии Владимир Бураков.