"Коммерсант": С начала кампании в ГД единороссы активно поздравляют избирателей в обход закона

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, баллотирующийся в ее новый созыв во главе воронежского списка ЕдРа, а также в качестве одномандатника, стал активнее поздравлять граждан своего региона с различными праздниками, на что обратила внимание газета "Коммерсант". С момента своего выдвижения таких случаев журналисты насчитали четыре: речь идет о Дне железнодорожника, Дне семьи, любви и верности, Дне работника торговли и Дне военно-морского флота. С апреля таких поздравлений от Гордеева накопилось уже шестнадцать, хотя за весь предыдущий период своего депутатства (3,5 года) он обращался к воронежцам лишь пять раз. Поздравления публикуются в государственных СМИ и на сайте областного правительства, причем Гордеев позиционируется как одно из "первых лиц региона".

Издание подчеркивает, что по закону о выборах должностное лицо не может публиковать поздравления, используя преимущества своего положения, то есть, если они не оплачены из его избирательного фонда. Впрочем, в воронежском облизбиркоме проблемы в создавшейся коллизии не видят: глава избиркома Илья Иванов утверждает, что поздравления - часть полномочий депутата Гордеева и не могут считаться агитацией. С ним солидарны в пресс-службе правительства Воронежской области.

"Как только Гордеев будет фигурировать [в поздравлениях] как кандидат, тогда можно будет говорить об использовании преимуществ", - рассказали ее представители.

По наблюдениям "Коммерсанта", с начала кампании поздравительную активность стали демонстрировать также однопартийцы и коллеги Гордеева, Ирина Яровая и Александр Жукoв.

фото: duma.gov.ru