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Напомнить Беглову о ливневых канализациях к Смольному вышел Аквамен

фото ЗакС политика Напомнить Беглову о ливневых канализациях к Смольному вышел Аквамен

Участник общественно-политического движения "Молодой Петербург", представляющийся Акваменом, 2 августа попозировал в специфическом костюме и с трезубцем в руках в некоторых наиболее подтопленных дождями точках города и у здания Смольного. Несколько однотипных плакатов, которые он демонстрировал, так или иначе критиковали качество борьбы с непогодой, проявляемое действующим губернатором Александром Бегловым и его командой. Активист напомнил, что еще в статусе врио главы города Беглов обещал усовершенствовать систему ливневых канализаций, однако для существенного подтопления города, как показал день 1 августа, до сих пор достаточно одних дождливых суток. 

"Уже став губернатором в нынешнем мае, градоначальник распоряжался усилить работу в этом направлении, но город и метро по-прежнему топит. Доходит даже до того, что залитыми водой без электричества остаются целые дома. И, поскольку "Король Атлантиды" может быть только один, Аквамен предложил губернатору благоразумно уйти в отставку", - говорится в описании акции.

Синоптики прогнозируют беспрерывные дожди в Петербурге в течение всей ближайшей недели, а ближайшими вечером и ночью циклон Guido должен будет "подарить" городу 80% от месячной нормы осадков. Обещаются также усиление ветра и грозы.

фото: Молодой Петербург / ВКонтакте

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