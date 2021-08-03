           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:23

ГИК решил не отменять аннулирование выдвижения Фатьяновой в депутаты

фото ЗакС политика ГИК решил не отменять аннулирование выдвижения Фатьяновой в депутаты

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 3 августа отказалась удовлетворить жалобу самовыдвиженки в депутаты Законодательного собрания Ирины Фатьяновой на решение ТИК №18 об аннулировании ее выдвижения, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Фатьянова выдвинулась по округу №3 Петроградского района.

Территориальный избирком отказал ей из-за сообщения от Минюста и прокуратуры о том, что самовыдвиженка якобы связана с экстремистской организацией - является руководителем Штаба Навального в Петербурге*. 

Член ГИК Олег Зацепа сообщил на заседании, что основанием для прекращения статуса кандидата послужили поправки в законодательство, которые запрещают избираться тем, кто причастен к экстремистской организации. По его словам, факт причастности Фатьяновой к таковой установлено решением Мосгорсуда по делу организаций Навального. Он добавил, что другие субъекты России уже принимали подобные решения о снятии с выборов кандидатов, которые прошли судебную проверку. 

Юрист Фатьяновой Михаил Уваров заявил на заседании, что судебное решение о признании организаций Навального экстремистскими не вступило в силу. Он отметил, что, по версии команды Фатьяновой, решение суда должно быть принято в отношении самой кандидатки, чтобы быть основанием для снятия ее с выборов. Сама Фатьянова заявила, что не является экстремисткой, а законодательство, по которому ей отказали в выдвижении, по ее мнению, призвано бороться с неугодными.

Член Горизбиркома с правом совещательного голоса Виктор Воробьев предложил альтернативный проект решения - удовлетворить жалобу самовыдвиженки. По его мнению, ТИК №18 принял решение преждевременно: решение Мосгорсуда не вступило в законную силу, его обжаловали. Кроме того, выдвижение - это действие кандидата, о котором он только уведомляет избирком, напомнил Воробьев. Он добавил, что кандидату могут только отказать в регистрации в случае наличия у него каких-либо ограничений избираться. Если решение Мосгорсуда вступит в силу, тогда ТИК и может отказать в регистрации Фатьяновой, уверен Воробьев. 

Его позицию поддержала член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская. Остальные члены Горизбиркома заявили, что следуют положениям закона. За отказ в удовлетворении жалобой проголосовали 11 членов комиссии. Против голосовала Покровская, ещё один член избиркома воздержался. 

 

*Штаб Навального по решению суда от 9.06.2021 признан экстремистской организацией, деятельность организации запрещена.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости3 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru