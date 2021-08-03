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Милонов получил удостоверение кандидата в депутаты Госдумы

фото ЗакС политика Милонов получил удостоверение кандидата в депутаты Госдумы

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов опубликовал в социальных сетях пост, дающий понять, что ему вручили официальное удостоверение кандидата в депутаты на очередных выборах, назначенных на сентябрь. Его округ №218, простирающийся от границы с Ленобластью на юге до Обводного канала, охватывает три района и пятнадцать муниципальных образований.

"Представлять интересы Санкт-Петербурга в Госдуме – огромная честь и ответственность, уверен, что смогу принести пользу жителям родного города", - такими словами сопроводил он сообщение о случившейся с ним бюрократической процедуре.

Напомним, что 47-летний единоросс Милонов с 2011 по 2016 годы был депутатом петербургского ЗакСа, в статусе которого и приобрел федеральную известность своими гомофобскими высказываниями и инициативами. На следующих выборах он как одномандатник впервые попал в Госдуму, где несколько снизил свою законотворческую активность. В борьбе за свой второй депутатский срок в ГД он будет соревноваться от округа №218, в числе прочего, с такими персоналиями, как Валерий Дулеба (КПРФ), Юрий Ломакин (ЛДПР), Сергей Крупко ("Родина"), Андрей Крутов (Партия роста), Борис Орешков ("Яблоко").

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