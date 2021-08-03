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ТИК №7 отказывается принимать подписи у самовыдвиженца Федосеева

фото ЗакС политика ТИК №7 отказывается принимать подписи у самовыдвиженца Федосеева

Территориальная избирательная комиссия №7 не принимает подписи за выдвижение Саввы Федосеева. Кандидат принес автографы избирателей к комиссии примерно за 20 минут до конца рабочего дня, но охранник на входе не стал пускать самовыдвиженца в помещение комиссии, сообщил ЗАКС.Ру член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом совещательного голоса Виктор Воробьев

Воробьев рассказал, что Федосеев и его сторонники пришли к зданию администрации Кировского района где-то в 17:40. У ТИК №7 здесь несколько помещений. Одно на третьем этаже за постом охраны, другое - на первом этаже до поста охраны, выделено специально для работы в период избирательной кампании. Найти членов ТИК №7 команде самовыдвиженца и представителю Горизбиркома не удалось. Председатель комиссии Виктор Шишкин на звонки Воробьева не ответил. 

- Я попытался связаться с председателем комиссии. Он трубку не взял. Мы пошли к посту охраны и попросили пустить наверх. Это было где-то в 17:50. Охрана под разными надуманными предлогами отказывалась пропускать, - рассказал Воробьев. 

После звонка Воробьева секретарю ГИК Марине Ждановой с просьбой повлиять на ситуацию, кандидата пустили в помещение ТИК. На часах было 18:02. Сегодня, 3 августа - последний день сдачи документов. Сотрудник комиссии сообщил ЗАКС.Ру, что прием кандидатов возможен только до 18:00. 

- Срок приема у нас в соответствии с нормативно-правовыми актами заканчивается в 18:00. Соответственно срок действительно истек. Сегодня заканчивается срок. Вы меня извините, мы работаем, - заявили в ТИК. 

В ТИК сообщили, что сегодня подала документы одна кандидатка - Ольга Герасимова. Она пришла около 15:00.

Савва Федосеев идет самовыдвиженцем в Законодательное собрание по 17-му избирательному округу. Для регистрации ему было необходимо собрать 4779 подписей. Федосеев 2 августа в своем Telegram-канале сообщил о 5099 собранных автографах петербуржцев. 

Константин Леньков/ фото Елены Зыковой

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