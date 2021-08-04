ЦИК получил от "Яблока" данные о связи Андрея Пивоварова с НКО-иноагентом

Политик Алексей Пивоваров, который баллотируется в депутаты Госдумы от "Яблока", предоставил в ЦИК документ, подтверждающие его аффилированность с признанной иноагентом организацией, передает ТАСС со ссылкой на зампреда комиссии Николая Булаева.

По словам Булаева, в ЦИК поступило уведомление от уполномоченного партии "Яблоко", которым дополняются сведения о кандидате Пивоварове информацией о том, что Пивоваров "является лицом, аффилированным с иностранным агентом".

"Это подпись Пивоварова, а это подпись представителя "Яблока" <...> Есть добросовестное добровольное признание", - пояснил Булаев.

В связи с этим Булаев припомнил заявление зампреда "Яблока" Ивана Большакова, который считал, что ЦИК "по филькиной бумажке из Минюста" сделала выводы о связи Пивоварова и еще одной кандидатки, Марины Агальцовой, с иноагентами. Булаев указал, что без этих документов у Пивоварова "будет такая черная зона", исследуя которую ЦИК может отказать ему в регистрации кандидатом.

От Агальцовой также пришло уведомление, исходя из которого "можно найти информацию о том, что, наверное, есть основания ее не причислять к лицам, аффилированным с иностранными агентами", добавил Булаев. По его словам, это частная точка зрения, данные по этому кандидату будут исследоваться далее.

Пока Пивоваров находится в СИЗО в Краснодаре. Он проходит обвиняемым по делу об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК). Поводом для возбуждения дела стал репост на странице Пивоварова в Facebook. Защита настаивает, что репост был сделан другим человеком. Пивоварова задержали в аэропорту Пулково 31 мая, когда он собирался отправиться на отдых с семьей в Варшаву.