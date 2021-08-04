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Новости 15:46

Центризбирком принял более 200 тысяч заявок на электронное голосование

фото ЗакС политика Центризбирком принял более 200 тысяч заявок на электронное голосование

За три последних дня Центральная избирательная комиссия одобрила 201 672 заявления от граждан, которые желают проголосовать на сентябрьских выборах посредством электронных сервисов, в том числе "мобильного избирателя", пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Эллу Памфилову. Больше всего желающих насчитывается в Москве (более 153 тысяч обращений).

По месту пребывания через "мобильный избиратель" хотят проголосовать свыше 39 тысяч россиян.

Заявки принимаются до 13 сентября включительно, для их подачи нужно иметь аккаунт на сайт госуслуг и российский номер мобильного телефона.

Напомним, что электронное голосование будет доступно на этот раз, помимо Москвы, в Курской, Нижегородской, Мурманской, Ростовской, Ярославской областях и Севастополе.

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