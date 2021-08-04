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Горсуд Петербурга оставил депутата Резника под домашним арестом

фото ЗакС политика Горсуд Петербурга оставил депутата Резника под домашним арестом

Санкт-Петербургский городской суд 4 августа оставил в силе решение Октябрьского районного суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста депутату Законодательного собрания Максиму Резнику. Суд не принял во внимание доводы защиты о том, что необходимость такой меры пресечения была недостаточно обоснована, сообщил ЗАКС.Ру адвокат обвиняемого Михаил Пашинский. 

- Постановление Октябрьского районного суда напоминает воздушный шарик. Оно объемное, красивое, но внутри у него пустота. Ни один свой вывод суд не подкрепил какими-либо доказательствами. Закон обязывает действовать немного по другим правилам, - считает Пашинский. 

По мнению адвоката Резника, что суду следовало привести убедительные аргументы, свидетельствующие о том, что обвиняемый собирается каким-либо образом препятствовать правосудию, либо скрыться, а также объяснить, почему не может быть избрана более мягкая мера пресечения. 

Защита Резника ходатайствовала о приобщении к делу 429 личных поручительств, но судья отказал, так как они не были нотариально заверены. Пашинский рассказал, что предыдущие поручительства были приняты Октябрьским районным судом без подобных требований. 

— Октябрьский районный суд принял незаверенные поручительства, не усмотрел никаких препятствий в этом. Городской суд сказал, что они должны быть заверены, но при этом на норму закона не сослались, - сказал адвокат. 

Среди подписантов поручительств за беспартийного депутата Резника - правозащитники Витольд Залесский и Наталия Евдокимова, кандидаты на выборах в Государственную думу Марина Литвинович и Алёна Попова, а также муниципальные депутаты Москвы и Петербурга и другие общественные деятели. 

Силовики пришли к Максиму Резнику с обыском в рамках уголовного дела по "наркотической" статье 17 июня, сразу после объявления выборов в Законодательное собрание Петербурга. По версии следствия, депутат якобы приобрел для личного употребления 18,2 грамма наркотического вещества. Уже 18 июня ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Следователи по делу не раз отказывали депутату во встрече с нотариусом, чтобы те заверили его документы для выдвижения в новый созыв ЗакСа. 20 июля Резник объявил, что не будет принимать участие в выборах

Константин Леньков

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Резник Максим Львович

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