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Обвинение запросило для Олега Навального условный срок по "санитарному делу"

фото ЗакС политика Обвинение запросило для Олега Навального условный срок по "санитарному делу"

Прокурор запросил у суда наказание для Олега Навального, брата оппозиционера Алексея Навального, в виде одного года условного срока по так называемому "санитарному делу". Об этом сообщил в социальных сетях адвокат Никос Параскевов.

Дело возбудили после январской несанкционированной акции протеста 23 января в поддержку арестованного на тот момент Алексея Навального. По делу проходит девять человек, в основном это ближайшие сподвижники опппозиционера. По версии следствия, организаторы протестов своими действиями создали опасность массового заражения людей в период пандемии коронавируса. Характерно, что в деле не имеется потерпевших. Накануне, 3 августа, по санитарному делу оппозиционер Любовь Соболь получила приговор в виде полутора лет ограничения свободы.

Отметим, что в середине 2010-х Олег Навальный провел 3,5 года в колонии по делу "Ив Роше", по которому первоначально его брат получил "условку". Тем не менее, в январе нынешнего года, по возвращении из Германии Алексея Навального задержали в аэропорту с тем, чтобы заменить ее тоже на реальный срок. По мнению силовиков и суда, он многократно нарушал правила условного лишения свободы, подолгу не отмечаясь в государственных инстанциях. Год назад Навальный пережил отравление боевым ядом, что и потребовало лечения за границей.

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