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Новости 19:02

ТИК № 30 снял Вишневского с выборов в ЗакС по округу

фото ЗакС политика ТИК № 30 снял Вишневского с выборов в ЗакС по округу

Территориальная избирательная комиссия № 30 отказала в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания по округу № 2 Борису Вишневскому, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Его на выборы выдвинула партия "Яблоко", которую он сейчас представляет в городском парламенте.

Председатель ТИК Владимир Соколов заявил, что Вишневский якобы не представил правильно оформленные решение партии и согласование "Яблока" о своем выдвижении. Депутат уверяет, что все документы приносил в требуемом законом виде. 

Член ТИК Павел Шапчиц попросил предоставить членам комиссии документы, которые якобы содержат ошибки. По его сведениям, все бумаги оформлены в должном виде. 

Документ и вероятные ошибки в нем обсудили, но Соколов их так и не продемонстрировал. 

Во время разговора о якобы допущенных нарушениях Вишневский зачитал закон из которого следует, что форма документа никак не регламентируется – требуется только подать его в избирком.

- Документ представлен? - поинтересовался депутат.

- Да, представлен, - согласился глава ТИК. 

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Вишневский попросил указать, в чем именно документ не отвечает закону. 

В части правильного наименования округа, по которому согласовали кандидата, заявил Соколов. На это депутат ответил, что документ озаглавлен "выдвижение по одномандатным избирательным округам ЗакСа" и следом идёт перечисление этих округов. Остальные территориальные комиссии "прекрасно поняли", что значит этот документ, добавил Вишневский. 

Он отметил, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия по аналогичным документам его зарегистрировала как кандидата по общегородскому списку "Яблока". В партийном списке депутат занимает первое место. 

Большинство членов ТИК № 30 проголосовало за отказ Вишневскому в регистрации. Против были только четыре человека. 

Вишневский заявил, что считает решение незаконным и политическим. Оно будет обжаловано, сказал "яблочник". 

Ранее в ТИК № 30 поступило обращение от тезки Вишневского с просьбой отказать ему в регистрации из-за якобы связи "яблочника" с экстремистской организацией. Основания – помощь Вишневского задержанным на протестных акциях зимой 2021 года. Аналогичное обращение от другого кандидата поступило в ТИК № 16, отвечающий за выборы в Государственную думу по округу № 216, куда так же выдвинулся "яблочник". Территориальный избирком № 16 не нашел оснований для отказа и зарегистрировал Вишневского.

София Саттарова

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Вишневский Борис Лазаревич 

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