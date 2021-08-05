ИКМО "Ланское" обжалует обязательство зарегистрировать кандидатов

Избирательная комиссия МО "Ланское" не согласна с решением Приморского районного суда зарегистрировать кандидатов, снятых ранее с выборов. Соответствующие апелляционные жалобы начали поступать на все семь постановлений суда о признании незаконными решения ИКМО об отказе в регистрации 4 августа.

Избирательная комиссия подала апелляции по делам всех пятерых кандидатов от "Яблока": Дмитрия Лысова, Михаила Молчанова, Николая Солодкова, Анны Ширяевой и Юлии Бобылевой. Еще две апелляции поступили по иску кандидата от "Справедливой России - За правду" Ильи Мохова и Романа Лунева.

Представитель ИКМО Игорь Стульба, родственница которого также идет на выборы в МО "Ланское" самовыдвиженцем (у нее проблем с регистрацией не возникло), не стал отвечать на вопросы корреспондента ЗАКС.Ру.

Напомним, в конце июля Приморский районный суд встал на сторону "отказников". Еще двое кандидатов от "Справедливой России - За правду" смогли обжаловать отказ в Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

На данный момент 15 из 29 заявившихся претендентов получили отказ в регистрации. Поводом для снятия с выборов у многих кандидатов стало якобы отсутствие документа об образовании. Пятерку "Яблока" сняли из-за приостановки полномочий регионального отделения партии, а один из кандидатов от КПРФ не смог доказать статус временного безработного, за что также получил отказ в регистрации.

В Единый день голосования 19 сентября в МО "Ланское" пройдут выборы в муниципальный совет по 2-му избирательному округу. Результаты голосования 2019 года в этом округе были отменены судом из-за неправомерного отказа в регистрации кандидату от "Справедливой России" Павла Чупрунова.

Константин Леньков