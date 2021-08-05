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Каждая партия сможет одновременно наблюдать за трансляцией только с 1260 участков

фото ЗакС политика Каждая партия сможет одновременно наблюдать за трансляцией только с 1260 участков

Центральная избирательная комиссия 5 августа провела встречу с партиями по вопросу организации видеотрансляции с избирательных участков. Прямая трансляция встречи шла на сайте ЦИК.

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что аккаунт для просмотра трансляции получит каждый кандидат-одномандатник и на партии выделят по пять аккаунтов, с которых можно смотреть трансляцию с четырёх участков. Также в каждом регионе будет оборудован Центр наблюдения, напомнил Булаев. 

Таким образом одновременно одна партия сможет наблюдать за 1260 участками, отметили в ЦИК. 

В Центрах установят видеопанели, на которых будут транслировать видео с участков, добавил замминистра Минцифры Олег Качанов. По его словам, там будут указаны время и номер участка. Количество панелей зависит от числа избирателей в регионе: минимум две панели на 250 тысяч избирателей, заявил Качанов. Он добавил, что проверка работы системы пройдет 16 сентября. 

София Саттарова

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