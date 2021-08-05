Глава ГИК Чечина: Вишневский исправил не все замечания в документах на выдвижение

Во время пресс-конференции 5 августа Санкт-Петербургская избирательная комиссия прокомментировала отказ в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга Борису Вишневскому. Глава Горизбиркома Наталья Чечина сообщила, что пока никакой жалобы в ГИК не поступило, как и решения территориального избиркома. Однако про отказ в регистрации Вишневскому она в курсе, отметила глава Горизбиркома.

- Я знаю, что Борису Лазаревичу было направлено извещение, где было прописаны недочеты по представленным документам, которые необходимо было представить. К сожалению, не все замечания были исправлены, - сказала Чечина.

Она добавила, что решение принимает не Горизбирком, а территориальная комиссия как коллегиальный орган. В ней есть представители разных партий, поэтому нельзя считать комиссию ангажированной, считает глава ГИК.

Вишневский утверждает, что все преданные им документы верны. По его словам, аналогичные бумаги были предоставлены в Горизбирком для регистрации общегородского списка кандидатов от "Яблока". ГИК зарегистрировал список, в котором Вишневский занимает первое место.

Член Горизбиркома Олег Зацепа заявил, что в территориальный избирком все же могла быть направлена неверно оформленная копия документа.

- Бывает что копии одного и того же документа, изданного партией, представляются в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и окружную. Это не означает, что они всегда оформлены одинаковым образом. То есть, бывают ситуации, когда в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию представляются надлежащие документы, а, казалось бы, такие же - в окружные комиссии с теми или иными пороками в оформлении, - сказал Зацепа.

Чечина отметила, что Вишневский может оспорить решение ТИКа в Горизбиркоме или в суде. Она заявила, что в случае поступления жалобы ее рассмотрят с приглашением всех строн.

София Саттарова