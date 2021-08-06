Олега Навального приговорили к году условно по "санитарному делу"

Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального, брата Алексея Навального, к году лишения свободы условно по "санитарному делу", сообщил адвокат Никос Параскевов в Twitter. Такое наказание запрашивала прокуратура.

Навального признали виновным в подстрекательстве по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу заболевания людей). Ему также назначили испытательный срок в один год.

Ранее Преображенский суд огласил еще два приговора по "санитарному делу". Любовь Соболь осудили на полтора года ограничения свободы, Николая Ляскина - на год. Им обоим запретили покидать квартиры ночью, уезжать из Москвы и Подмосковья и посещать массовые мероприятия.

Напомним, по версии следствия, оппозиционеры, организовавшие несогласованную акцию 23 января в поддержку арестованного Алексея Навального, создали угрозу массового заражения граждан коронавирусом.