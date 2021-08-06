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Новости 15:12

Сына Фургала сняли с выборов в Госдуму

фото ЗакС политика Сына Фургала сняли с выборов в Госдуму

Хабаровский краевой избирком отказал в регистрации на выборах в Государственную думу сыну находящегося под следствием бывшего губернатора Сергея Фургала, Антону Фургалу. Об этом сообщила в своем Telegram-канале правозащитница Марина Литвинович, выразившая уверенность в том, что победа не допущенного до выборов кандидата была бы неизбежной. 29-летний молодой человек выдвигался от "Российской партии свободы и справедливости" (РПСС), возглавляемой Максимом Шевченко.

Отметим, что публичное поведение и политические амбиции Антона Фургала им самим не раз характеризовались как "сын за отца". Напомним, что в июле прошлого года действующего на тот момент губернатора, Сергея Фургала, грубо задержали по пути на работу сотрудники ФСБ и этапировали в Москву. Дело об организации убийств бизнесменов в середине 2000-х годах расследуется в закрытом режиме, так же проходят и суды. Хабаровчане, среди которых до сих пор популярен бывший глава региона, регулярно выходили на протестные акции, требуя переноса суда в их край, но не добились цели. Президент Владимир Путин назначил врио губернатора Михаила Дегтярева, у которого с хабаровчанами до сих пор непростые взаимоотношения.

На осенних губернаторских выборах 2018 года Фургал-старший смог победить единоросса, после чего его популярность стала еще заметнее увеличиваться.

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