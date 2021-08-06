Вишневский подал жалобу в ГИК на отказ в регистрации кандидатом

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский сообщил ЗАКС.Ру, что подал жалобу в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию на решение территориального избиркома №30 об отказе ему в регистрации в качестве кандидата по округу №2 в новый состав городского парламента. Он считает, что решение ТИК незаконно.

- Я требую это решение отменить как незаконное и прошу сам Горизбирком меня зарегистрировать кандидатом по этому округу в ЗакС, не возвращать это в избирательную комиссию, которая мне отказала, - рассказал Вишневский.

Депутат добавил, что вместе с ним жалобы на свои отказы в регистрации подали другие кандидаты "Яблока" Любовь Дюве (округ №10) и Николай Громов (округ №11). Они тоже просят сам Горизбирком зарегистрировать их кандидатами, уточнил Вишневский.

Напомним, всех троих сняли с выборов из-за якобы ошибок в поданных документах. Вишневский на заседании ТИК №30 по отказу ему в регистрации заявил, что точно такие же документы поданы в Горизбирком, который зарегистрировал общегородской список кандидатов "Яблока". Подробнее о проблемах депутата по выдвижению в одномандатном округе - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова