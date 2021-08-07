Столичные "левые" жалуются на уничтожение их агитационных материалов

Команда выдвинутой в Госдуму от КПРФ активистки "Левого фронта" Анастасии Удальцовой рассказала о своеобразных методах борьбы с ее предвыборной кампанией. Речь идет об уничтожении баннеров и плакатов в поддержку Удальцовой. Участников этого действия оппозиционер Сергей Удальцов в своих социальных сетях открыто называет "преступниками", добавляя, что "мы, конечно, подозреваем, откуда поступил заказ".

"Вероятно, эти граждане так не уважают российских пенсионеров, что решили украсть баннер с надписью "Вернуть пенсионный возраст 60/55". Совершено преступление, предусмотренное статьей 158 УК РФ ("Кража"), также просматривается воспрепятствование проведению избирательной кампании", - говорится в Telegram-канале Сергея Удальцова, который лишен права избираться в органы власти из-за судимости по "болотному делу".

Штаб Удальцовой обещает подать заявление в полицию и, кроме того, уверяет, что недостойные действия противников только укрепляет веру в победу на выборах на одномандатном думском округе №201.

фото: Сергей Удальцов / Telegram