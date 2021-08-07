           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:13

Павловский: 2021 - год старта новой оппозиции, которой мы пока не видим

фото ЗакС политика Павловский: 2021 - год старта новой оппозиции, которой мы пока не видим

Политолог Глеб Павловский, анализируя предвыборную ситуацию в России, выразил уверенность в том, что подлинные протестные настроения не могут быть конвертированы в голосование за системные партии. Несмотря на признание некоторых несистемных политических структур экстремистскими и большую опасность потенциальной связи с ним, Павловский считает, что глубокое недовольство россиян политикой Кремля едва ли способно исчезнуть и раствориться. 

"Её (протестную массу - прим. ЗАКС.Ру) нельзя абсорбировать Жириновским или какими-то ещё рептилиями, этими организациями общественными, поэтому мы подходим к моменту начала новой оппозиции. Можете даже считать, что 2021 год – это и есть год старта какой-то новой оппозиции, форму которой мы не видим, но она точно возникнет. Так же как закрытие медийных ресурсов, оно не может в стране хакеров, которой является Россия, не может быть успешно: будут созданы способы обходов, будут созданы альтернативные способы донесения сигнала", - рассудил эксперт в интервью "Эху Москвы".

Многое, по мнению политолога, прояснят результаты голосования на выборах в Госдуму, которые, в его представлении, являют собой "генеральный смотр всех сверху донизу". Павловский прогнозирует, что какие-то из 450 мандатов могут достаться приличным, на его вкус, кандидатам.

"Что они там будут делать – другой вопрос, но ведь что-то они будут делать, они не станут сразу коррумпироваться, продаваться, я надеюсь", - добавил аналитик.

Кроме того, Павловского не покидает ощущение, что нечто судьбоносное и роковое, как не раз уже случалось в отечественной политике, способно произойти именно в августе.

фото: Глеб Павловский / Facebook

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости7 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru