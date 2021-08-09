Мацапулина потребовала у ГИК зарегистрировать Бориса Вишневского

Самовыдвиженка Марина Мацапулина обратилась к Санкт-Петербургской избирательной комиссией с требованием зарегистрировать в качестве кандидата Бориса Вишневского, действующего депутата Законодательного собрания. Она на своих страницах в социальных сетях призвала ГИК обратить внимание на сложившуюся ситуацию и восстановить Вишневского на выборах в Заксобрание.

"Центр города - один из самых конкурентных округов этого электорального цикла, и я целиком поддерживаю конкуренцию в любом виде. Победить должен сильнейший, и снятие достойного кандидата - это очередная подножка честным выборам в России", — говорится в сообщении Мацапулиной.

Мацапулина, как и Вишневский, намерена выдвигаться в ЗакС по 2-му избирательному округу.

Напомним, Борису Вишневскому ("Яблоко") было отказано в регистрации из-за найденных ошибок в документах кандидата. В них якобы было неверно указано количество делегатов на конференции "Яблока". Другой причиной для отказа стали скрепки, которыми были соединены страницы. Он по-прежнему примет участие в выборах, так как возглавляет партийный список.

Вместе с тем, ТИК №30 зарегистрировал двух тёзок Бориса Вишневского, несмотря на претензии членов избирательной комиссии к подлинности собранных ими подписей. Среди "двойников" кандидата оказался Борис Иванович Вишневский (Виктор Быков — депутат МО "№78" и давний товарищ депутата Заксобрания Сергея Соловьева) и Борис Геннадьевич Вишневский (Алексей Шмелев — сотрудник "Европроект Групп", ранее не замеченный в политике). У обоих кандидатов, по мнению члена ТИК Павла Шапчица, в подписных листах была использована технология двойной печати (имена кандидатов были впечатаны после сбора подписей). Члены комиссии также обратили внимание на то, что большая часть подписей за короткое время была собрана одним или двумя сборщиками.

Константин Леньков