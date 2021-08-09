Муниципал
           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 9 августа, 18:31

Кандидат в МО "Ланское" просит обеспечить избирательные участки муниципалитета КОИБами

фото ЗакС политика Кандидат в МО "Ланское" просит обеспечить избирательные участки муниципалитета КОИБами

Илья Мохов, кандидат от "Справедливой России – За правду" в МО "Ланское", 9 августа отправил обращения в Центральную и Санкт-Петербургскую избирательные комиссии с просьбой обеспечить на грядущих муниципальных выборах голосование через комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), чтобы пресечь фальсификации на выборах, сообщил Мохов ЗАКС.Ру. 

"Наталья Валентиновна [Чечина - глава Горизбиркома, прим. ЗАКС.Ру], Вы знаете, что ИКМО "Ланское" имеет скандальную известность, в 2019 расформирована не была. Вы нам очень помогли по ряду вопросов тогда, прошу помочь и в этот раз. Многодневное голосование им [ИКМО "Ланское"] явно доверять нельзя. Также во избежание вбросов бюллетеней было бы правильным установить комплексы обработки избирательных бюллетеней", - говорится в обращении. 

В своем обращении он отметил, что для проведения выборов в округе потребуется всего пять КОИБ. Мохов подчеркнул, что в сентябре на избирательных участках МО "Ланское" будут избираться депутаты трех уровней, что объясняет необходимость установки КОИБ. В своем обращении он также просит отменить многодневное голосование в округе. 

Сейчас Мохов вместе с другими кандидатами от "Справедливой России – За правду" и "Яблока" через суд пытаются отменить их отказ в регистрации. Приморский районный суд уже встал на сторону претендентов, посчитав причины для отказа незаконными. Представители ИКМО "Ланское" намерены обжаловать решение суда. 

Напомним, 19 сентября в МО "Ланское" пройдут выборы депутатов в муниципальный совет по 2-му избирательному округу. Итоги выборов 2019 года были отменены по решению суда из-за незаконного отказа в регистрации кандидату от "Справедливой России" Павлу Чупрунову. 

Константин Леньков

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Ланское (Черная речка)

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости10 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru