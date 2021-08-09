"Мне кажется, медведю одиноко": Кузнецова предложила добавить медвежат на логотип "Единой России"

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова в ходе открытия федерального штаба общественной поддержки "Единой России" предложила добавить на логотип партии к основному символу медвежат, передает ТАСС.

"Мы говорим сегодня о защите семьи. Я смотрю на логотип "Единой России", мне кажется, что медведю одиноко – семьи не хватает. Мама, дети, медвежата – как-то это должно быть визуализировано. <…> Медведь, мне кажется, одинок, мне кажется, надо как-то поработать над этим", - сказала она на площадке "Забота, дети".

Единая Россия была образована в 2001 году из движения "Единство" и избирательных блоков "Отечество — Вся Россия" и "Наш дом — Россия". Медведь на логотипе изначально был коричневым, а после съезда партии в 2005 году стал белым.