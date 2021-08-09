Избирком Петербурга хочет снять с выборов племянника Путина

Территориальная избирательная комиссия №4 на заседании 10 августа планирует отказать в регистрации в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы по округу №214 Роману Путину, двоюродному племяннику президента России. Анонс заседания с соответствующим вопросом опубликован на сайте комиссии.

В территориальном избиркоме отказались сообщать ЗАКС.Ру причины возможного снятия Путина с выборов до проведения заседания. Связаться с самовыдвиженцем изданию не удалось.

Для регистрации в качестве кандидата Путину необходимо было собрать подписи избирателей в поддержку своего выдвижения. Ранее он рассказал ЗАКС.Ру, что собрано практически все необходимое количество автографов.

София Саттарова