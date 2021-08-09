           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9 августа, 21:22

Двух кандидатов от "Родины" сняли с выборов в ЗакС

фото ЗакС политика Двух кандидатов от "Родины" сняли с выборов в ЗакС

Территориальная избирательная комиссия №58 на заседании 9 августа отказала в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания по округу №12 Вадиму Кожевникову, сообщили ЗАКС.Ру в избиркоме. Кожевникова в депутаты выдвинула партия "Родина".

В ТИК рассказали, что потенциальный кандидат не принес подписи избирателей в поддержку своего выдвижения. По этой причине ему и отказали, уточнили в избиркоме.

Территориальный избирком №45 отказал в регистрации представителю "Родины" по округу №8 Андрею Самонову, следует из решения ТИК. Согласно документу, претендент на депутатский мандат не принес ряд необходимых для регистрации бумаг. Среди них подписи избирателей в свою поддержку, уточняется в решении избиркома. 

Напомним, партия "Родина" неоднократно заявляла о якобы противодействии со стороны петербургских властей. Кандидат партии и певица Татьяна Буланова обратилась к главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой по этому поводу. Та ответила, что согласна с ее позицией: в Петербурге проблемная избирательная система. 

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости10 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru