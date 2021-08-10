Избирателей забанили на странице Астаховой за комментарии

Три жителя Адмиралтейского района сообщили ЗАКС.Ру, что их добавили в "черный список" на страницах в социальных сетях главы МО "Сенной округ" и кандидата в депутаты ЗакСа от "Единой России" Наталии Астаховой.

По словам собеседников, в бан они отправились после участия в дискуссиях в комментариях. Так, житель набережной Фонтанки Вячеслав Загрийчук рассказал, что стал высказываться под постом о велодорожках в Instagram. Астахова раскритиковала велополосу на набережной Фонтанки. Она отметила, что езда по этой полосе опасна для самих велосипедистов, в частности, потому что им приходится вдыхать выхлопные газы автомобилей.

- Я выступил с резкой критикой идеи ликвидировать дорожки и усомнился в данных ее исследований, очень просил привести их, спрашивал, что именно она сделала, чтобы дорожки стали безопаснее, - сообщил Загрийчук. - Ответа по существу я не получил, а через некоторое время получил бан. Дискуссия под этим постом длилась несколько дней, видимо, вплоть до сегодняшней раздачи банов несогласным с ее мнением.

Общественная активистка Адмиралтейского района Анна Букина рассказала, что тоже попала в "черный список" "ВКонтакте" за активность в комментариях аккаунта Астаховой.

- Она пишет, какая она молодец, сколько всего делает. А мы спрашиваем, а что именно и почему раньше этого не делали, если столько лет у власти находились? - добавила Букина.

Она уточнила, что спрашивала про строительство апарт-отелей на Гороховой улице. По словам Букиной, к главе и раньше обращались с этим вопросом.

Жительница Сенного округа Наталья Крупникова рассказала, что получила бан 8 августа. До этого, по ее словам, вопросы подолгу висели без ответа или на них отвечал юрист муниципалитета.

- Я высказывалась на тему нерешенных вопросов по обращениям с 2019 года: строительство апарт-отелей в жилых квартирах, работа с председателями ТСЖ и советов домов, формальность круглых столов и другим, - поделилась Крупникова.

По ее словам, в бан отправляют активных граждан, которые задают неудобные вопросы, оставляя при этом хвалебные комментарии от других муниципалов

Астахова сообщила ЗАКС.Ру, что представители ее команды пытались вести дискуссию с забаненными гражданами. Решение о добавлении в "черный список", по словам главы, было принято из-за "хамского общения" собеседников. Она отметила, что оппоненты перешли к оскорблениям главы одного из ТСЖ, который также участвовал в обсуждениях.

- Если собеседники не хотят слушать и слышать других людей, не умеют полемизировать, для меня беседа в таком тоне неприемлема. Комментарии стали сводиться к голословным обвинениям в мой адрес, причем по тем вопросам, которые не относятся к моей компетенции, - рассказала глава Сенного округа.

В качестве примера голословных обвинений Астахова назвала претензии на тему ситуации с апарт-отелями в муниципалитете. По ее словам, это никак не относится к полномочиям органов местного самоуправления, однако она занималась этим вопросом, в том числе писала депутатские запросы. Также кандидат от "Единой России" отметила, что среди комментариев в ее адрес были высказывания на тему пенсионной реформы. При этом Астахова подчеркнула, что на ее странице люди высказывают разные точки зрения, а в "черный список" добавляются только люди, которые ведут себя некорректно.

Напомним, Астахова - зарегистрированный кандидат по округу № 1. Большая часть избирательной территории приходится на Адмиралтейский район. Астахова работает в муниципальном совете Сенного округа с 2000 года. С 2007 года возглавляет муниципалитет.

Сергей Еремеев