Памфилова пообещала помочь кандидатам в Госдуму с проведением предвыборных встреч

На встрече с зарегистрированными от "Яблока" кандидатами в Госдуму по Москве глава Центризбиркома Элла Памфилова выразила готовность поспособствать им с легальным проведением различных предвыборных массовых мероприятий в рамках кампании, о чем сообщила политик и правозащитница Марина Литвинович у себя в социальных сетях.

"Они (чиновники - прим. ЗАКС.Ру) не могут их запретить, как это сейчас происходит, ссылаясь на ковидные ограничения. Я уже с этим столкнулась. Памфилова готова нам помогать в осуществлении нашего законного права на проведение предвыборной агитации в форме митингов, пикетов и тд. при "соблюдении дистанции и масок". Ну ок!", - гласит ее пост в Telegram.

Обсудили участники встречи также полный отказ ОБСЕ направлять на думские выборы своих наблюдателей из-за того, что российские чиновники потребовали сократить их число в несколько раз. Памфилова, комментируя конфликтную ситуацию, полностью переложила ответственность за нее на Роспотребнадзор.

Отметим, что ранее единороссы инициировали так называемое соглашение о безопасных выборах, по которому предвыборные публичные мероприятия подписавшие документ партии сводят к минимуму. На сегодняшний день документ подписали ЛДПР, "Родина", Партия роста, "Гражданская платформа" и "Зеленая инициатива".