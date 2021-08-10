Роман Путин снялся с выборов в Госдуму

Территориальный избирком №4 Петербурга на заседании 10 августа отказал в регистрации кандидатом в депутаты Госдумы Роману Путину, двоюродному племяннику президента России, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам председателя ТИК №4 Ильдара Зарипова, кандидат направил в комиссию заявление об отказе от дальнейшего участия в выборах.

- Предлагаю принять личное заявление к сведению и считать Путина Романа Игоревича утратившим статус кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания по одномандатному округу 214, - объявил Зарипов.

Комиссия проголосовала единогласно.

- Направить заверенную копию теперь уже просто гражданину Путину, - добавил председатель ТИК №4.

Несколькими часами ранее Роман Путин записал сторис в Instagram, где сказал, что самостоятельно принял решение не участвовать в выборах.

"Вчера в Москве после встречи с самым уважаемым мною человеком по рекомендации я принял решение о выходе из предвыборной гонки в Государственную думу", - объявил Путин.

Он подчеркнул, что будет продолжать заниматься общественно-политической деятельностью.

Отметим, в конце июля Путин сообщил ЗАКС.Ру о сборе большей части необходимых для выдвижения подписей. Кандидат шел в Госдуму самовыдвиженцем по округу 214 (Северо-Восточный).

Роман Путин - бизнесмен и общественный деятель. В мае он открыл в Петербурге отделение комитета поддержки Владимира Путина. До этого он возглавил партию "Россия без коррупции".

Сергей Еремеев