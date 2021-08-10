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Горизбирком обязал ТИК №30 пересмотреть вопрос о регистрации Вишневского кандидатом

фото ЗакС политика Горизбирком обязал ТИК №30 пересмотреть вопрос о регистрации Вишневского кандидатом

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 10 августа частично удовлетворила жалобу депутата Законодательного собрания от "Яблока" Бориса Вишневского на территориальный избирком №30, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Ранее ТИК отказал Вишневскому в регистрации в качестве кандидата в новый состав городского парламента по округу №2 из-за якобы неточностей в документах.

Член Горизбиркома Олег Зацепа сообщил на заседании, что рабочая группа ГИК подробно рассмотрела позиции Вишневского и территориального избиркома. Единственным камнем преткновения был вопрос о надлежащем или ненадлежащем оформлению документа о согласовании партии выдвижения кандидата, рассказал Зацепа. По его словам, законом форма данного документа никак не определяется. Рабочая группа единогласно предложила отменить решение ТИКа об отказе в регистрации и рекомендовать территориальному избиркому пересмотреть вопрос, сообщил Зацепа. 

Вишневский напомнил, что в своей жалобе просил Горизбирком зарегистрировать его кандидатом самостоятельно. Член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская поддержала однопартийца и предложила соответствующую поправку. 

Член Горизбиркома Дмитрий Краснянский поинтересовался у председателя ТИК №30 Владимира Соколова, как скоро его комиссия сможет вынести вопрос о регистрации Вишневского на голосовании. Глава территориального избиркома ответил, что может попробовать и сегодня. 

Большинство членов Горизбиркома проголосовало за отмену отказа в регистрации и рекомендацию ТИК заново обсудить вопрос в течение пяти дней.

София Саттарова

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