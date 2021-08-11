Шугалея зарегистрировали кандидатом в депутаты ЗакСа

Территориальный избирком № 22 на заседании 11 августа принял решение о регистрации политтехнолога Максима Шугалея кандидатом в депутаты Заксобрания Петербурга от "Родины". Об этом сообщили в Telegram-канале партии.

Кандидат идет в городской парламент по округу № 5, к которому относится территория Выборгского района города. Для своего выдвижения он предварительно собирал подписи избирателей, поскольку "Родина" не представлена в шестом созыве ЗакСа.

Шугалей известен как социолог и политконсультант. Он работал политтехнологом на выборах в различных регионах России. СМИ связывали его с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным. Во время гражданской войны в Ливии в мае 2019 года Шугалей попал в плен в Триполи. Его подозревали во вмешательстве в местные парламентские и президентские выборы. Сам Шугалей настаивал на том, что проводил социологическое исследование населения. Освободился в декабре 2020 года. Находясь в плену, стал депутатом Госсовета республики Коми. Уже после освобождения отказался от мандата.

В 2021 году Шугалей возглавил Фонд защиты национальных ценностей. В июне он потребовал признать иностранным агентом издание "Медиазона".

Фото: Telegram/ Максим Шугалей