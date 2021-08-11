           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:37

Шугалея зарегистрировали кандидатом в депутаты ЗакСа

фото ЗакС политика Шугалея зарегистрировали кандидатом в депутаты ЗакСа

Территориальный избирком № 22 на заседании 11 августа принял решение о регистрации политтехнолога Максима Шугалея кандидатом в депутаты Заксобрания Петербурга от "Родины". Об этом сообщили в Telegram-канале партии.

Кандидат идет в городской парламент по округу № 5, к которому относится территория Выборгского района города. Для своего выдвижения он предварительно собирал подписи избирателей, поскольку "Родина" не представлена в шестом созыве ЗакСа. 

Шугалей известен как социолог и политконсультант. Он работал политтехнологом на выборах в различных регионах России. СМИ связывали его с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным. Во время гражданской войны в Ливии в мае 2019 года Шугалей попал в плен в Триполи. Его подозревали во вмешательстве в местные парламентские и президентские выборы. Сам Шугалей настаивал на том, что проводил социологическое исследование населения. Освободился в декабре 2020 года. Находясь в плену, стал депутатом Госсовета республики Коми. Уже после освобождения отказался от мандата.

В 2021 году Шугалей возглавил Фонд защиты национальных ценностей. В июне он потребовал признать иностранным агентом издание "Медиазона".

Фото: Telegram/ Максим Шугалей

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости11 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru