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Новости 18:52

Шишлов просит Беглова создать комфортные условия для предвыборной агитации граждан

фото ЗакС политика Шишлов просит Беглова создать комфортные условия для предвыборной агитации граждан

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов направил обращение к губернатору Александру Беглову, в котором указывает на то, что действующая редакция "коронавирусного" постановления № 121 ограничивает политические права граждан, что особенно заметно в период предвыборной кампании. Прежде всего он обращает внимание на невозможность публичных мероприятий, к которым, помимо пикетов, относятся и предвыборные встречи с избирателями, и иная агитация, предусмотренная законодательством о выборах.

"В условиях уже отмечавшейся Вами стабилизации в Санкт-Петербурге эпидемиологической ситуации, роста числа вакцинированных граждан, а также с учетом проведения в городе в течение последних месяцев ряда крупных массовых мероприятий сохраняющийся общий запрет на проведение публичных мероприятий (в т. ч. одиночного пикетирования, в сравнении с массовыми мероприятиями представляющего несравнимо меньшую эпидемиологическую опасность) является непоследовательным и может расцениваться как несоразмерное ограничение прав граждан как с точки зрения свободы мирных собраний, так и относительно избирательных прав (в части проведения предвыборной агитации)", - говорится в письме.

Шишлов опасается, что запрет может трактоваться властью еще шире, в силу политических мотивов, и предостерегает главу города от того, чтобы де-факто осуществлялся запрет на распространение листовок, буклетов и иной агитации.

Уполномоченный по правам человека просит дополнить постановление пунктом о том, что предвыборные мероприятия, в том числе распространение агитации, допускаются при условии соблюдения участниками действующих санитарно-эпидемиологических требований.

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Шишлов Александр Владимирович

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