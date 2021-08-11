Волков пообещал "спасти" Петербург от Марченко и Милонова

Координатор проекта Алексея Навального "Умное голосование", Леонид Волков, частично посвятил последний эфир своей политической YouTube-программы предвыборной ситуации в Петербурге. Признав, что единороссы сделали удачный ход, поставив директора Эрмитажа во главе списка в Госдуму, он остановился на двух персоналиях - действующих депутатах Евгении Марченко и Виталии Милонове. К первому из них оппозиционер испытывает в своем роде мстительное чувство.

"Марченко - это человек, который разрабатывал законопроект, который предусматривает за вовлечение несовершеннолетних в митинги уголовную ответственность на срок до десяти лет. То есть, я хочу передать персональный привет депутату Евгению Марченко и сказать, что, Евгений Марченко, мы помним твою законотворческую деятельность, и в новой Госдуме тебя не будет", - произнес "навальнист".

Что касается скандального однопартийца Марченко, Виталия Милонова, то ведущий программы считает, что Петербург от него попросту нужно "спасать", а значит, Волков выполняет "гуманитарную миссию". Причем спасен, по его словам, будет и сам Милонов, если не переизберется, поскольку депутат не раз на его памяти рассказывал о своей мечте стать священником.