Беглов поделился прогнозами о новой волне заболеваемости коронавирусом

Петербургский градоначальник Александр Беглов попросил жителей Северной столицы быть бдительнее, невзирая на спад заболеваемости COVID-19, поскольку заболевание никуда не делось, а специалисты предрекают очередную волну заражений.

"Сегодня мы наблюдаем положительную динамику снижения заболеваемости. Это позволяет поэтапно переводить стационары в штатный режим работы. Осенью медики ожидают новую волну заболевания", - высказался накануне Беглов, комментируя переход ряда городских стационаров к привычному режиму работы.

Вновь губернатор призвал петербуржцев вакцинироваться, заявив, что прививка – самое "надежное оружие".

Добавим, накануне в Смольном сообщили о росте ежедневных COVID-госпитализаций: показатель за сутки увеличился до 300.