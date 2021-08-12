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ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Единой России" в депутаты Госдумы

фото ЗакС политика ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Единой России" в депутаты Госдумы

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала список кандидатов "Единой России" в депутаты Государственной думы. Решение принято на заседании 12 августа, трансляция которого шла на сайте комиссии.

Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что в списке "Единой России" было 395 человек. Одного кандидата партия исключила по его желанию, сказал Шевченко. По его словам, к документам "Единой России" претензий не возникло.

Он предложил зарегистрировать список кандидатов партии из 394 человек. Остальные члены Центризбиркома поддержали предложение и проголосовали за регистрацию.

Напомним, до этого ЦИК зарегистрировал списки 13 партий. В общей сложности в списках партий более 3,9 тысяч человек. 

София Саттарова

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