СК отказался возбуждать дело о клевете в отношении журналиста Веснина

Следственный комитет по Центральному району отказал в возбуждении уголовного дела о клевете в отношении журналиста "Эха Москвы в Петербурге" Арсения Веснина, сообщил в Telegram главный редактор петербургского "Эха" Валерий Нечай.

Об этом решении СК стало известно из ответа руководителя регионального следственного отдела на обращение депутата ЗакСа Бориса Вишневского. Напомним, он и глава "Яблока" Николай Рыбаков также публиковали заявление, в котором осудили проверку в отношении журналиста, заявив, что расценивают его как попытку препятствовать профессиональной деятельности Веснина.

О проверках в отношении Веснина заговорили, когда после акции протеста 31 января в Петербурге он в своем канале со слов очевидцев рассказал об истории в одном из отделений полиции. Очевидцы утверждали, что сотрудники отдела якобы якобы могли съесть предназначенную для задержанных бургеры из ресторана быстрого питания.

В феврале из-за этой истории Веснина вызвали в полицию на беседу. Вскоре в МВД это заявление назвали фейком, а в мае стало известно, что проводится проверка, и что материалы по ней передали в СК.

В июне Веснину пришла повестка из СК. В то время он был официальном отпуске. Тогда журналист опасался, что, по его информации, как только он окажется в Петербурге, дело на него будет возбуждено "очень вероятно". В поддержку Веснина выступали депутаты ЗакСа, Союз журналистов Петербурга, омбудсмен Петербурга Александр Шишлов.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру