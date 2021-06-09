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11:20

Девять депутатов ЗакСа подписали заявление в защиту журналиста "Эха" Веснина

фото ЗакС политика Девять депутатов ЗакСа подписали заявление в защиту журналиста "Эха" Веснина

Интерес силовых структур к заместителю главреда "Эха Петербурга" Арсению Веснину, которого вызвали повесткой в СК из-за "клеветы" и который опасается возбуждения уголовного дела, побудил депутатов ЗакСа публично выступить в его защиту. 9 июня, в день пленарного заседания, девять из них поставили свои подписи под коллективным заявлением. Парламентарии воспринимают давление на Веснина как преследование за журналистскую деятельность, отдельно отмечая его высокий профессионализм.

"Следственным органом не проводится проверка по изложенным в публикациях А.С. Веснина многочисленным фактам нарушений прав задержанных, бесчеловечным и унижающим человеческое достоинство условиям содержания в отделах полиции. Мы требуем провести расследование этих фактов и принять меры по его результатам", - также напоминают авторы документа, который опубликовал в своем Telegram-канале коллега Веснина по петербургскому "Эху" Валерий Нечай.

Под заявлением стоят подписи Бориса Вишневского, Максима Резника, Михаила Амосова, Оксаны Дмитриевой, Сергея Трохманенко, Надежды Тихоновой, Александра Рассудова, Ольги Ходуновой, Ирины Ивановой.

Напомним, что силовикам не понравился рассказ Веснина в социальных сетях об условиях, которые создали задержанным после январских несанкционированных акций протеста, а точнее, не понравился пересказ слов очевидца, допустившего, что полицейские якобы могли съесть еду для задержанных.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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