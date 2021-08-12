Член ЦИК предложил маркировать наблюдателей от НКО-иноагентов

Член Центральной избирательной комиссии Игорь Борисов на заседании 12 августа напомнил о законе, который обязывает организации-иноагенты оповещать людей о своем статусе. Он считает, что следует и на избирательных участках информировать людей о том, что определенный наблюдатель связан с иностранным агентом.

- Требование закона такое есть: информирование населения, именно маркером. Поэтому я считаю, что вполне допустимо, если мы концептуально не будем запрещать, то каким-то образом можно информировать – повторюсь, информировать, не запрещать какие-то действия, – что этот наблюдатель является иноагентом, - сказал Борисов.

Он отметил, что варианты маркировки могут быть различные. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что не видит в этом смысла.

- Мне кажется, что не надо доводить ситуацию до абсурда. Действительно, когда они в прессу идут, они обязаны [маркировать материалы]. Пусть в соответствии с законом делают то, что положено. Еще мы на себя эту функцию дополнительную брать не будем. Наверно, когда они какие-то документы выпускают, то пожалуйста, тогда они могут это сообщить. Ну что, повесят у себя "Наблюдатель-иноагент"? - поинтересовалась Памфилова.

Борисов предложил оставить это на усмотрение Общественной палаты, которая и будет готовить наблюдателей от различных организаций. Член ЦИК попросил, чтобы в соответствующем порядке не было запрета на решение ОП о подобной маркировке. Этого запрета в документе нет, сказала Памфилова.

Речь идет о разъяснениях ЦИК по порядку назначения наблюдателей от Общественной палаты. Член Центризбиркома Наталья Бударина сообщила, что ОП России и регионов имеют право назначить по шесть наблюдателей на один избирательный участок – до двух наблюдателей на один день. Решение принимает совет или секретарь палаты, уточнила Бударина.

По ее словам, наблюдатели должны набираться из общественных объединений, профессиональных и творчесских союзов, объединений работодателей, некоммерчесских организаций, советов муниципальных образований и других объединений россиян. Не могут быть наблюдателями судьи, прокуроры, депутаты, чиновники и другие должностные лица, напомнила Бударина.

Выборы депутатов Государственной думы пройдут 17-19 сентября. Также в эти дни в Петербурге будут голосовать за новый состав Законодательного собрания. Своих наблюдателей в избиркомы могут направить кандидаты и партии, участвующие в выборах.

София Саттарова