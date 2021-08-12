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Власти Москвы разыграют квартиры и машины среди проголосовавших онлайн на осенних выборах

фото ЗакС политика Власти Москвы разыграют квартиры и машины среди проголосовавших онлайн на осенних выборах

Руководство Москвы приняло решение разыграть автомобили и квартиры среди граждан, которые проголосуют онлайн на предстоящих осенних выборах, известил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте.

"Будет разыграно среди участников электронного голосования на выборах, которые нам предстоят в сентябре, 100 автомобилей. Также будет возможность у граждан выиграть 20 квартир в Москве. Призываю всех, кто планирует принимать участие в голосовании, сделать это в электронном виде, потому что это удобно, безопасно и, как выясняется, довольно выгодно и интересно", - цитирует Мохте ТАСС.

Отмечается, что такая практика уже была опробована в ходе голосования по внесению корректив в Конституцию РФ.

Розыгрыш будет проводиться ежедневно с 17 по 19 сентября.

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