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Новости 16:56

Буланову не допустили до выборов в парламент Петербурга

фото ЗакС политика Буланову не допустили до выборов в парламент Петербурга

Территориальная избирательная комиссия № 17 на заседании 12 августа отказала певице Татьяне Булановой в регистрации кандидатом в депутаты Заксобрания Петербурга.

На выборы исполнительница шла в округе № 7, в который входят территории Калининского и Красногвардейского района. Она выдвигалась от непарламентской партии "Родина", что обязывает певицу собирать подписи избирателей в ее поддержку.

Комиссия признала недостоверными 234 из 1270 исследованных автографов. Процент брака составил 18,4%. Это в три раза выше установленной нормы. Среди нарушений – отсутствующие или неполные данные паспортов, а также адресов мест жительства. 

Кроме того, в комиссии отметили, что кандидатка не представила сведения об источниках доходов. Решение об отказе в регистрации было принято единогласно. 

Ранее о высоком проценте брака в подписях Булановой заявили на рабочей группе ТИК. В "Родине" на это отреагировали возмущенно. Лидер партии Алексей Журавлев заявил, что в Петербурге "идет заказное выдавливание кандидатов" от "Родины".

Сергей Еремеев

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