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Новости 18:11

Избирком Петербурга снял с выборов в ЗакС партию "Родина"

фото ЗакС политика Избирком Петербурга снял с выборов в ЗакС партию "Родина"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказала "Родине" в регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания города по общегородскому округу, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Для участия в выборах партии необходимо было собрать не менее 19 358 подписей избирателей в поддержку ее выдвижения. 

Партия "Родина" предоставила необходимое количество автографов, сообщил член ГИК Олег Зацепа. Он добавил, что МВД и почерковеды более 500 подписей признали недействительными – это 13,1%. Допустимый порог брака составляет 5%, напомнил Зацепа. Он предложил отказать в регистрации списку кандидатов "Родины". Члены Горизбиркома поддержали это решение единогласно. 

Напомним, ранее территориальные избиркомы отказали ряду кандидатов от "Родины" в участии в выборах в ЗакС по одномандатным округам. Основная причина – отсутсвие необходимого комплекта документов.

София Саттарова

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