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Избирком обязал ТИКи повторно рассмотреть вопросы о регистрации "яблочников" Громова и Дюве

фото ЗакС политика Избирком обязал ТИКи повторно рассмотреть вопросы о регистрации "яблочников" Громова и Дюве

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 12 августа рассмотрела жалобы двух представителей "Яблока" на отказ им в регистрации в качестве кандидатов, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Речь идёт о выдвиженцах "Яблока" Николае Громове и Любови Дюве.

Кандидат "Яблока" по округу №11 Николай Громов получил отказ в регистрации из-за якобы имеющихся неточностей в документах. Территориальный избирком решил, что приложение к решению партии о выдвижении Громова должно быть заверено. Кандидат, ссылаясь на закон, утверждает, что оформление документа в законодательстве не прописано. 

К такому же выводу пришла рабочая группа Горизбиркома, сообщил член ГИК Олег Зацепа. Он заявил, что предлагается удовлетворить жалобу Громова и обязать ТИК повторно рассмотреть вопрос о его регистрации. Члены ГИК поддержали решение единогласно. 

Представительнице "Яблока" Любови Дюве отказали в регистрации по округу №10 тоже из-за ошибок в документах. 

Зацепа на заседании сообщил, что копия одного из документов заверена датой, которая наступила раньше, чем дата оригинала документа. 

 ⁃ Невозможно заверить документ датой ранее издания оригинала, - отметил член ГИК. 

Член Горизбиркома от "Яблока" Ольга Покровская сообщила, что ее однопартиец и член ГИК с правом совещательного голоса Виктор Воробьев подготовил альтернативный проект об удовлетворении жалобы и обязании ТИК заново рассмотреть вопрос о регистрации Дюве. По ее словам, в нем отмечается, что указание "июня" вместо "июля" – просто ошибка. Оснований сомневаться в том, что кандидат не заверил документ – нет, добавила Покровская. Документ представлен – с этим никто не спорит, добавила член ГИК. 

Ее коллега от Партии роста Алексей Березин добавил, что нет закона, который кандидат в данном случае нарушил. 

Члены Горизбиркома голосовали за каждый проект отдельно. Больше голосов "за" получил альтернативный проект, который обязывает территориальный избирком заново рассмотреть вопрос о регистрации Дюве.

София Саттарова

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